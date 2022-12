Crean familias a niños abandonados en Antioquia

Hace 10 años Dora Valencia no imaginó que sería madre de nueve personas. Ella no los llevó en su vientre, pero los crio con el mismo amor con el que levantó a sus hijos.

“Al principio me dio susto. Recibí nueve menores de edad y tenía nervios por la responsabilidad que significaba”, cuenta la mujer, que hoy es una de las madres Sos de la Fundación Aldeas Infantiles.

Esta fundación, tiene siete sedes en el país, en Antioquia está ubicada en en la vereda Galicia, del municipio de Rionegro y busca que niños y jóvenes víctimas de la violencia o abandonados crezcan en un entorno familiar y por eso ellos se encargan de crearles una.

Con este video conozca un poco de la historia de Aldeas Infantiles:

Dora en el 2005 asumió el reto y hoy está más que satisfecha. “Cuando uno los ve crecer y que logran sus sueños se da cuenta que todo el esfuerzo ha valido la pena”, asegura.

Como todas las familias, tienen problemas y para superarlos se ayudan unos a otros. “Lo más difícil es cuando uno tiene un hijo con problemas de aprendizaje, pero por fortuna los otros hermanos le ayudan”, asevera.

Los beneficiados siempre son los más agradecidos. Así lo cuenta Jhon Fredy Díaz Suárez:

Advertisement

Este sábado Dora y otras familias abrirán las puertas de sus hogares, con el objetivo de que todos los paisas los conozcan y se enamoren de este programa, que busca seguir siendo un ejemplo en todo el país.

Habrán actividades lúdicas, conciertos y facilidad para hacerse amigo sos, que es una persona natural que desde $20.000 mensuales aporta a la financiación de los gastos de manutención, salud, educación y recreación de estos pequeños.