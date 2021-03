Crece alarma en Medellín ante contagios de coronavirus: seis monjas mueren por brote en un convento

En Antioquia aumenta la preocupación por el aumento de contagios de coronavirus. En un convento de Medellín un brote del virus ha causado la muerte a seis religiosas y un total de 38 casos confirmados.

La mayoría de los contagiados en la Congregación Teresita del Niño Jesús son personas entre los 70 y 103 años.

“Hubo una intervención de vacunación allá de siete personas, una de ellas que fue vacunada el día 9, el día 11 le hicimos prueba y esa positiva, esas situaciones se pueden presentar básicamente porque la infección tiene un periodo de incubación de hasta 14 días”, explicó Rita Almanza, líder en epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín.

Once de las religiosas que se contagiaron tuvieron que ser hospitalizadas, mientras que 48 que no lo hicieron se encuentran aisladas.

Este lunes, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, también elevó una alerta porque en la última semana se ha registrado el ingreso de 100 personas a UCI, con edades entre 60 y 79 años.

“La mayor cantidad de contagios se está presentando en las comunas: Poblado, Laureles, La América y Belén. Se recomienda máximo cuidado”, subrayó el mandatario.

De otro lado, en el municipio de Cañasgordas, occidente del departamento, se registró también un brote en un asilo donde 25 adultos mayores resultaron contagiados. Algunos de ellos habían recibido ya la primera dosis de la vacuna contra el COVID.

Epidemiólogos explicaron que es posible que cuando los adultos mayores fueron inmunizados estaban en el periodo en incubación del virus o relajaron las medidas porque ya habían recibido la primera dosis.

“Cuando yo me vacuno y tengo solo una dosis no voy a lograr la totalidad de la respuesta de defensa que mi cuerpo necesita y por eso necesito la segunda dosis para completar esa respuesta. Así que con la primera o con la segunda dosis no nos vamos a quitar el tapabocas”, apuntó Almanza.

El llamado de las autoridades es a no relajar las medidas de bioseguridad para evitar un posible contagio.