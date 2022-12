Crisis de la salud tiene en jaque a 6 mil usuarios en Puerto Nare: los médicos atienden por horas

En el corregimiento La Sierra, en ese municipio del Magdalena Medio Antioqueño, hace tres meses no tienen galenos permanentes.

Allí, los médicos atienden por horas, pues no hay dinero para que en el centro de salud haya uno de forma permanente.

Los 6 mil habitantes del corregimiento deben conformarse con una atención a medias, consecuencia de que al hospital, las EPS le adeudan una importante suma de dinero.

Los habitantes también denuncian que por la falta de recursos, no le pagan los salarios al personal médico.

Ante esta situación, los habitantes de Puerto Nare, ubicado a unas cinco horas de Medellín, ya se han movilizado con marchas con el fin de ser escuchados por el gobierno nacional.

La alcaldesa del municipio, Carolina Duque, anunció que ya se cuenta con unos recursos para la contratación de más médicos.

“Tenemos siete (médicos) en este momento, se nos ha dificultado un poco la consecución de esos médicos, pero yo le puede decir y darle tranquilidad a toda la comunidad, que tenemos siete médicos, estamos a la espera que nos llegue el octavo para restablecer el servicio de urgencia normal en el corregimiento”, dijo Duque.

Hace tres años, las EPS adeudan a este el hospital de Puerto Nare cerca de 3.000 millones de pesos, por lo que tanto las directivas como las autoridades locales piden al gobierno nacional una pronta solución ante esta problemática.