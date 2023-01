Crisis humanitaria por el desplazamiento en el Bajo Cauca antioqueño se trasladó a Medellín

Las autoridades de la ciudad dicen que las ayudas humanitarias no les alcanzan para más.

Los enfrentamientos entre los grupos ilegales que operan en la zona del Bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba e Ituango, han sacado a más de dos mil personas de sus veredas, que huyen ante las intimidaciones y el incremento de homicidios.

“Ahora la preocupación de la Defensoría y la preocupación del alcalde de Medellín y el gobernador (de Antioquia) es que ya el desplazamiento no se está dando de la vereda al casco urbano sino de la vereda al casco urbano y del casco urbano a la ciudad de Medellín”, señaló el defensor del pueblo, Jaime Zapata Ospina.

Ya son dos mil desplazados en la zona de los cuales 1.150 personas llegaron a Medellín.

“Hay una preocupación porque ya llegamos al límite de poder apoyar a los desplazados de la ciudad de Medellín que llegan del Bajo Cauca. Hemos recibido 1150 personas esto copa todos los albergues y toda la atención de ayudas humanitarias de mercados, de auxilios y de los albergues que hoy se encuentran al máximo, no tenemos la capacidad si esto continúa”, señaló Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos en la capital antioqueña.

La exigencia de la Defensoría del Pueblo es que se resuelva la situación acudiendo a la normativa internacional con respecto a esos desplazamientos.

“Lo que nosotros estamos exigiendo a todas las autoridades que nos están dando su ayuda humanitaria, es que se haga el retorno legal qué consiste que estas personas sean retornadas con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y las autoridades, que vuelvan a su sitio de origen, pero bajo unas premisas legales como son que haya unas garantías de seguridad en la zona”, aseguró el defensor del pueblo.

Las cifras podrían ser mucho mayores, advierten las autoridades, pues muchas familias estarían albergándose con sus familiares y amigos y por temor no estarían pidiendo asistencia humanitaria.

La guerra silenciosa en el Bajo Cauca antioqueño por el botín ilegal...