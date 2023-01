Crítica situación de orden público en la comuna 13 por balaceras y aumento de homicidios

La comunidad de San Javier (comuna 13) no duerme tranquila, el sonido de los disparos en la noche ocasionan temor e incertidumbre en los ciudadanos.

Líderes de derechos humanos denunciaron el martes sobre una nueva balacera en el barrio Las Independencias que generó zozobra en los cientos de habitantes del sector, quienes además aseveraron que algunos miembros de la policía estarían alineados con las estructuras criminales que delinquen en la zona.

Publicidad

Sin tregua: líderes de San Javier denuncian que la comunidad está acorralada por las balaceras Ante estas denuncias, la Personería de Medellín realizó un recorrido en el sector e hizo un llamado a la Fiscalía, Alcaldía, Secretaría de Seguridad y Policía Nacional, para que en conjunto tomen estrategias que permitan retornar la tranquilidad en la comuna, haciendo énfasis en que el aumento de pie de fuerza no sea la única acción.

“Presunto ingreso a viviendas sin orden judicial, por parte de algunos en compañía de personas encapuchadas, son algunas de las graves denuncias recibidas esta mañana en la comuna 13”, indicó la Personería.

4. Las quejas recibidas por presunta connivencia entre algunos miembros @PoliciaColombia y actores al margen de la ley, así como la presunta extra limitaciónde funciones, @personeriamed dará traslado para que se investiguen. pic.twitter.com/croGfstN7P — Juan Gómez 👍🏻 (@juanfgomezgomez) July 4, 2018

Por su parte, en rueda de prensa las autoridades de la ciudad en cabeza del secretario de Seguridad, Andrés Tobón y el coronel Juan Carlos Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana, manifestaron que no se han recibido denuncias formales sobre estos hechos, e invitaron a la ciudadanía a brindar la información precisa para investigar la situación.

Publicidad

Rodríguez indicó que el operativo que se llevó a cabo fue en respuesta a las balaceras entre las bandas delincuenciales, “nuestra policía estuvo en la zona atendiendo el requerimiento y evitando que los delincuentes generaran zozobra en la comunidad”, aseguró.

El secretario de Seguridad explicó que estos recientes enfrentamientos se han presentado entre las estructuras criminales El Salado, La Torre y Betania que buscan el control de las rentas criminales y el territorio. Tobón aseguró que la institucionalidad seguirá trabajando para ofrecerle garantías a la comunidad que se ha visto afectada también por paros de rutas de buses y presuntos toques de queda decretados por los bandidos.

Publicidad

Según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de Medellín, hasta la fecha en la comuna 13 han sido asesinadas 39 personas, 17 más que en el mismo periodo del año anterior, en el cual se presentaron 22 homicidios.

Frente a esto el coronel Rodríguez manifestó "este es un momento difícil y lo reconocemos, porque no vamos a decir que no existen homicidios". El comandante de la Policía Metropolitana aseguró que hay un proceso de desestabilización interno de las estructuras "donde quieren tomar el poder algunos integrantes, cada vez son personas más jóvenes, personas que no tienen ningún tipo de responsabilidad y que quieren hacerse al poder".

De acuerdo a las cifras entregadas por las autoridades, este año en la comuna 13 han sido capturadas 661 personas. Además desde que comenzó la intervención anunciada por el Director Nacional de la Policía, general Jorge Nieto, en el mes de mayo se han registrado 260 capturas y se han incautado más de 50 armas de fuego como fusiles, carabinas y granadas.

Publicidad

Cabe recordar que la situación en la comuna 13 ha sido crítica desde el mes de abril, por la disputa entre los combos delincuenciales. La presión de las autoridades llevó a la entrega de alias ‘Juancito’, cabecilla de la banda Betania señalado de generar una disputa con otras organizaciones delincuenciales por el tema del cobro de la extorsión, explicó la directora nacional de Fiscalías, Claudia Carrasquilla.

Publicidad

Terrorismo, el delito más grave por el que tendrá que responder alias ‘Juancito’

Foto: Alcaldía de Medellín