Críticas de abogado de implicados en caso Goldex a la Fiscalía

Una dura crítica hizo el abogado Ernesto Velasco, defensor de John Úber Hernández y Gloria Patricia Álvarez en el denominado caso Goldex a la Fiscalía, luego de conocer que el ente acusador anunció la ocupación 23 bienes en Medellín, Caucasia y Rionegro con fines de extinción de dominio.

Según el abogado, es ilógico pensar que si la Fiscalía les está imputando cargos a sus defendidos por el lavado de 2.3 billones de pesos, se ocupen bienes avaluados solo en 6.000 millones. Para él, no hay concordancia: “eso evidentemente lo que demuestra es que la Fiscalía no ha investigado, no tiene ni idea de lo que está pasando en este caso”.

Velasco aseguró que tanto John Úber Hernández como su esposa son inocentes y que la Fiscalía tiene una gran confusión entre lo que es minería ilegal o criminal con lo que es minería informal.

La Fiscalía advirtió que tiene indicios, según los cuales, parte de los 2.3 billones de pesos lavados llegaron a las arcas de distintas alcaldías y gobernaciones, por lo que sigue en la investigación.