Crónica: ser líder social en El Bagre es estar en la mira de los delincuentes

Viven en riesgo, pero se le paran en la raya a los violentos para defender a su comunidad. En lo que va del año, al menos 51 de ellos han sido asesinados.

Amanece en las montañas doradas del nordeste antioqueño, zona rural del municipio de El Bagre.

Publicidad

Son las faldas de la serranía de San Lucas que también comprenden el sur de Bolívar, y están habitadas por colonos que, atraídos por la explotación del oro, llegaron en los años 80 huyendo de la violencia en las sabanas de Córdoba.

Campesinos como doña Edis Viloria, que buscaba salir adelante, pero la guerra tocó a su puerta.

“Nos mataron un hijo, inocentemente porque nuestro hijo no debía nada, un hombre trabajador; lo mataron dizque por equivocación y así quedó”, afirma la mujer.

Era la época de las incontables procesiones al cementerio donde la gente se cansó de contar muertos en cada rincón.

Publicidad

En este lugar descansan centenares de víctimas del conflicto armado, familias desmembradas por los señores de la guerra que desde tiempo atrás han venido castigando a esta región.

Hoy se cuentan 47 mil víctimas de los casi 60 mil pobladores que tiene este municipio.

Publicidad

Una de las poblaciones más afectadas es el corregimiento de Puerto López, donde recientemente los paramilitares hicieron una incursión que no dejó víctimas.

“Algunos líderes corrieron a veredas aledañas, se internaron en el monte por varias horas. Ellos permanecieron por varias horas en el territorio. La respuesta demoró alrededor de tres horas”, afirma Óscar Zapata, líder de Derechos Humanos.

Y en el ojo del huracán están los líderes sociales que han enfrentado los embates de los grupos armados. Uno de ellos es 'Chilapo', como le dicen cariñosamente. Él es consciente de que se juega la vida en cada momento.

Pedro Ramírez Martínez, líder social, afirma que “he tenido compañeros que ha muerto por equivocaciones y llevo doce años y no me he equivocado, y sé que el día que me equivoque me va a costar la vida”.

Publicidad

Un riesgo latente en sus vidas pero que aceptan por el bien de su comunidad.

Y no es para menos, según cifras recientes de la Defensoría del Pueblo, hasta el 5 de julio de 2017 se han reportado 52 homicidios contra líderes y defensores de Derechos Humanos en todo el país.