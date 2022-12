Cuadro de Bolívar, robado en Cartagena, era ofrecido en $150 millones en Medellín

Luego de 290 días de incertidumbre, por la desaparición de un retrato que el artista Epifanio Garay hizo del Libertador Simón Bolívar en el siglo XIX, las autoridades en la Gobernación de Bolívar respiran con tranquilidad.

La obra había sido hurtada del edificio de esa entidad territorial en Cartagena, entre el 15 y el 22 de febrero de 2015 (ese día se percataron del robo), y según informó la Fiscalía General de la Nación, acaba de ser hallada en Medellín.

Recuperan en Medellín pintura robada en Cartagena que es patrimonio histórico de la Nación https://t.co/3BXimtZ8ji — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 7, 2016

¿Cómo la encontraron?

Según Vicente Guzmán Herrera, director de Fiscalía de Cartagena, una vez las autoridades informaron sobre el robo de la pintura, se dispuso un equipo de investigadores para que indagara sobre lo sucedido.

Guzmán aseguró que con el paso del tiempo una fuente no formal dio pistas de que la obra podría estar en Antioquia, por lo que se decidió enviar a la capital de ese departamento a un funcionario de la Fiscalía.

El emisario, que además es un maestro experto en artes plásticas egresado de la Universidad Nacional, comenzó a realizar labores para contactar a las personas que podrían tener en sus manos la pintura.

Al lograrlo, estableció con ayuda de equipos tecnológicos –entre ellos un software de identificación- que la pintura, que estaba siendo ofrecida en el ‘mercado negro’ de Medellín, era la auténtica obra de Garay. “Hay seis situaciones en la pintura que ayudan a probar que es la obra que se habían robado”, explicó el director de Fiscalía en Cartagena.

Y añadió que así fue que se logró ubicar en el barrio Laureles, en Medellín, a Wilson Alexánder Cano García, alias el Zarco, que ofrecía la pintura en 150 millones de pesos. “Lo capturamos en flagrancia”, celebró Guzmán.

Cano fue recluido en la cárcel Bellavista, mientras avanza el proceso penal por receptación agravada (tener elementos hurtados), lo que podría significarle, en caso de ser hallado culpable, una pena entre 4 y 12 años de cárcel.

El director de Fiscalía en Cartagena informó que Cano registra antecedentes penales por porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Además, que sus hombres creen que el detenido no actuaba solo. “Creemos que no es una sola persona, vamos a establecer si estamos frente a una banda dedicada al tráfico de arte”, añadió el funcionario judicial.

¿Por qué es importante La pintura?

El retrato del Libertador Simón Bolívar fue robado del Salón Amarillo del Palacio de la Proclamación, en la Gobernación de Bolívar, cuando este sitio era restaurado. Estaba contiguo al despacho del gobernador de la fecha, Juan Carlos Gossaín.

Los delincuentes “ingresaron al edificio a través del techo, mediante el mecanismo de ‘ventosa’, y forzaron las chapas de seguridad de las puertas del recinto”, explicó la Gobernación cuando dio a conocer el robo.

La noticia la dio a conocer en su momento el gobernador quien pidió a las autoridades hacer todos los esfuerzos posibles para rescatar la obra y ayer celebró su recuperación:

Qué gran noticia la recuperación del Óleo de Simòn Bolivar pintado por el Maestro Garay.Buen trabajo de la Fiscalía. pic.twitter.com/nh7ZfywbZL — Juan carlos Gossaín Rognini (@JCGossain) March 7, 2016

Advertisement

Esta fue hallada en un apartamento, “empotrada en una pared, en uno de sus bordes hay unos cortes que se le hicieron”, describió Guzmán.

Por eso, dijo Yerly del Rosario Álvarez, secretaria general de la Gobernación de Bolívar, la pintura “va a entrar en restauración, por el manejo que se le dio, va a ser entregada en custodia (a la Gobernación) como propietarios natos de esta obra”.

La obra data del siglo XIX, cuando Epifanio Garay, considerado uno de los mejores retratistas colombianos, la pintó bajo pedido del presidente Rafael Nuñez.

La pintura del Libertador es considerada Patrimonio Inmaterial de Histórico de la Nación y “tiene un valor incalculable”, según las autoridades bolivarenses.