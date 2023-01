¿Cuál será el futuro del río Cauca debido a intervención de Hidroituango?

Un panorama desolador, así califican biólogos lo ocurrido con el afluente que lucha no solo por recuperarse sino porque las especies vuelvan a él.

Aunque poco a poco ha regresado el agua al Cauca, la recuperación del río según expertos, podría tardar más años de lo imaginado.

“El impacto fue muy fuerte y nuestros hijos no lo van a ver, nuestros nietos no lo van a ver. Tiene que pasar muchos años para poder vislumbrar no algún tipo de recuperación, para volver a tener un río vivo como tal", explica María Isabel Castro, directora de programa de Biología de la Universidad de La Salle.

Incluso destacan que la calidad del agua que está entrando al río desde la represa no es la mejor.

“Indudable que va a cambiar porque esta es agua que va a salir de un medio léntico es decir de un lago, al contrario, de lo que era antes que era un medio lótico, un río”, señala Jesús Orlando Rangel, biólogo de la Universidad Nacional.

Destacan incluso que el daño empezó desde la construcción de la represa y que justo la mayor afectación se dio en época de subienda.

“Justo todo este evento ocurrió en el momento de subienda donde los peces suben para reproducirse y desovar entonces si no tenemos peces no tenemos poblaciones de organismos que realicen esta función tan importante para el ecosistema, no sé qué pueda pasar”, manifiesta Castro.

Distintas especies, incluidos los peces, también tardarían en volver de manera natural.

“El daño es inconmensurable, es devastador, esto no es que a 150 kilómetros le vamos a dar agua al río Cauca otra vez y vamos a salvar el resto de cuenca. En la cadena trófica hay especies que tienen un ciclo de vida muy corto de 24, de 48 horas, de una semana, ¿qué va a pasar con esas especies, se acabaron se extinguieron? porque el estrés fue muy fuerte, eso no lo sabemos", asegura Rangel.

A través de este comunicado el defensor del pueblo Carlos Alfonso Negret reveló que esa entidad estatal hace recorrido por la zona verificando los daños ambientales.