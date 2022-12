Cuando al parecer sacaban a su mascota, fueron asesinados dos jóvenes en el suroccidente de Medellín

El violento hecho ocurrió pasada la medianoche del día miércoles en el corregimiento de Altavista.

Según información preliminar, un joven de 19 años y un adolescente de 14 años fueron ultimados con arma de fuego por delincuentes que operan en la zona.

Un habitante del sector señaló que los jóvenes no tenían problemas con nadie.

El hecho se dio cuando, al parecer, sacaban una mascota a la calle alrededor de la 1:00 a.m., momento en el que fueron atacados por quienes serían miembros de una banda criminal.

Por el momento las autoridades no reportan capturas relacionadas con el hecho.

Se conoció, además, que en la zona se encuentran en disputa dos bandas criminales, una perteneciente al Clan del Golfo y la otra sería disidencia de ‘Los Chivos’.

En lo que va del año han asesinado a 117 menores en Medellín.