Cuatro cubanos fueron capturados en Medellín por inmigración ilegal

De no ser por los nervios de una mujer en el aeropuerto Olaya Herrera cuatro cubanos habrían logrado llegar a Panamá con documentación ilegal.

Según informó la Secretaría de Seguridad, en la tarde del lunes, una de las mujeres, que se hacía pasar como colombiana fue descubierta por un agente de policía al notarle una actitud sospechosa.



El policía le solicitó los documentos de identidad y ella presentó una cédula que no tenía los hologramas correctos. Al ser consultada sobre su origen, ella respondió que era de Barranquilla, pero el acento no convenció al uniformado.

De inmediato, revisaron a los acompañantes que eran otras dos mujeres, de 21 años y un hombre, de 54 años. Todos fueron capturados.

Las autoridades los identificaron cómo:

1. Leyanis Hernández Crespo, de 21 años residente en la Habana, quien se identificó con una cédula falsa, a nombre de Ester Pacheco Miranda.

2. Yordanka Castro Pérez, de 21 años, natural de Las Tunas y residente en la finca La Becerra de la Habana, quien se identificó a nombre de Mabel Esther Berrío Marchena.

3. Geiza Hernández Villegas, de 21 años, gastrónoma, residente en la Habana, quien se identificó como Yurani Patricia Jordán Ramírez.

4. Rafael Ducozquiel Echavarría, 54 años, agricultor, residente en la Habana, quien se identificó a nombre de Tulio Abel Gadillo Pérez.

Ante la presión de las autoridades, la mujer nerviosa terminó aceptando que pretendía llegar a la frontera con Panamá, para luego continuar hacia Estados Unidos.



Los capturados y sus documentos fueron dejados a disposición del Fiscal 264 seccional por el delito de falsedad en documento público y funcionarios de Migración Colombia se encargarán de su repatriación.

El pasado 12 de febrero fueron sorprendidos 15 ciudadanos pakistaníes, procedentes de Islamabad, entre ellos uno nacionalizado venezolano que los dirigía y traducía, ellos venían de Ecuador y pretendían llegar a México desde Turbo.

Desde 2014 a la fecha, se han realizado 33 medidas administrativas de deportación de inmigrantes ilegales.