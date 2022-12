Cuatro de los 10 heridos en accidente del helicóptero militar en Copacabana fueron dados de alta

Entre los heridos están tres oficiales y siete suboficiales. En un video aficionado quedaron registrados los dramáticos momentos de la emergencia.

En el suelo, inmóviles pero conscientes, permanecían cinco de los heridos en el accidente.

Uno de los militares gritaba desesperado por el dolor, mientras que turistas, lugareños y policías trataban de auxiliarlos.

Los diez sobrevivientes sufrieron fracturas, cuatro de ellos ya fueron dados de alta.

Narly Viviana Gómez, jefe de hospitalización del Hospital Pablo Tobón Uribe, dijo: “tenemos pacientes con traumas óseo musculares, en este momento se encuentran estables, no revisten gravedad y en espera cuatro de ellos para el manejo quirúrgico de sus patologías”.

La aeronave cayó en una zona de vegetación no muy espesa. El video muestra que varios troncos de árboles atravesaron su fuselaje. Al piloto le faltaron menos de 50 metros para lograr el aterrizaje de emergencia.

Una comisión investigadora de accidentes aéreos asumió la indagación por lo sucedido. Sorpresivamente, el tanque de combustible terminó intacto y no hubo incendios. La aeronave será extraída mañana del lugar donde se precipitó a tierra.