Cuatro monos titíes serán liberados en el campus de la U. de A.

Con la sorprendente introducción de un macho y tres hembras se busca reforzar a la única familia urbana de ese primate que hay en el mundo.

Iniciará el próximo lunes, cuando el Área Metropolitana los lleve a la Universidad de Antioquia, en el norte de Medellín, para dar un paso más en este programa de conservación en el que ambos trabajan desde 2017.

Los monos tendrán que moverse inicialmente “en una plataforma de liberación o encierro de 3x3x3 metros dispuesta en las inmediaciones del edificio de Biología de la U. de A.”

En ese lugar serán acondicionados al clima, a la alimentación y al entorno, conformado por 256 especies de árboles, muchas de ellas nativas, unas 70 especies de aves (varias de ellas migratorias), especies de reptiles y otros dos titíes gris que permanecen en el lugar.

“La intención es conformar un grupo de mayor tamaño y diversidad que permita la viabilidad de la especie a mediano plazo”, informa la U. de A. por medio de un comunicado.

“Los individuos son una pareja reproductiva, una cría hembra y otra hembra juvenil no emparentada con los demás. La cría nació en el centro de rehabilitación de fauna de Corpocaldas, pero tanto los dos adultos reproductivos como la hembra juvenil no emparentada han sido rescatados del tráfico de mascotas, rehabilitados y socializados para la conformación del grupo. Dicho proceso de rehabilitación supone no solo aspectos clínicos y nutricionales, sino también comportamentales”, explica el escrito.

Para que la liberación sea exitosa, la U. de A. ha realizado capacitaciones y charlas a docentes y estudiantes sobre la conservación de la especie.

Además, está condicionada a la socialización con los dos monos que ya viven en el campus universitario. “Es fundamental ya que los primates son animales sociales y territoriales que pueden ser bastante agresivos ante otros especímenes desconocidos”, según la universidad.

De lograr la permanencia de los monos, según la Universidad, se tendrían ventajas como:

1. La conservación directa del tití gris, especie de gran valor biológico para la Ciudad.

2. Oportunidad de liberación para monos que han sido víctimas del tráfico ilegal de fauna silvestre, lucrativo negocio ilegal.

3. Posibilidad de observar y conocer comportamientos salvajes de primates en un ambiente cercano, ameno, seguro y accesible para toda la comunidad.

4. Herramienta educativa para estudiantes y miembros de la comunidad en general. Es esta una oportunidad para que ambas instituciones movilicen a la ciudadanía a reflexionar en torno a la conservación de especies silvestres.

5. Enriquecimiento de una institución como la Universidad de Antioquia que propende por la diversidad cultural, pero que tiene también una misión de trascender y velar por la diversidad de fauna y flora silvestre de la región.

Foto: Cortesía Guy Fawkes, estudiante de Biología de la U. de A.