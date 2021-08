Cuatro países piden construir corredor humanitario para migrantes que cruzan la selva del Darién

Noticias Caracol llegó a Capurganá, en el departamento del Chocó, el punto a donde están llegando miles de migrantes que buscan cruzar a Panamá por la selva del Darién para continuar en su ruta durante meses hacia Estados Unidos.

Allí los defensores del pueblo de Panamá, Costa Rica, Ecuador y Colombia visitaron la zona para conocer la situación que viven los migrantes que hacen tránsito por este último país.

Los migrantes llegan cargados de sueños y esperanzas diariamente a Capurganá, en el Chocó, buscando una ruta que los lleve a cumplir el sueño americano.

“En Haití hay problema de inseguridad, no se puede vivir tranquilo, no se puede vivir, los niños no pueden irse a la escuela, por eso yo salí a buscar la vida mejor con mi familia (sic)”, dijo en castellano un migrante haitiano.

El hambre, hacinamiento y la falta de medidas de bioseguridad llevó a los defensores del pueblo de los países donde los migrantes hacen tránsito a conocer las condiciones humanitarias en las que viven.

“Es el derecho a no migrar, porque si hablamos de que estas personas en sus países tuvieran el derecho a un empleo digno, el derecho a la seguridad, no tendrían que estar llevando un bebé pasando por una jungla por siete días”, señaló Catalina Crespo, defensora de los habitantes de Costa Rica.

Su similar de Panamá, Eduardo Leblac, advirtió: “Esta es una de las rutas más fuertes que hay, pasan siete días en la selva, en el Tapón del Darién, para llegar hasta Bajo Chiquito. Es un ruta que de verdad los Gobiernos tienen que analizar y buscar alternativas que sean menos críticas para los migrantes, para los niños, y mujeres embarazadas”.

Tras el encuentro, los funcionarios pidieron garantías para quienes salen de sus países en busca de un mejor futuro, entre ellas un corredor humanitario.

“Trabajar conjuntamente en estrategias de prevención, detección y atención especializada de los migrantes que han sido víctimas de violencia sexual, trabajo infantil, trata de persona, tráfico de migrantes, explotación del laboral y otras formas de vulneración”, manifestó Carlos Camargo, Defensor del Pueblo de Colombia.

Aunque en Necoclí fue habilitado otro punto de embarque, a la población siguen llegando decenas de migrantes.