Cuatro víctimas de accidente de una garrucha en Dabeiba, Antioquia, eran de una misma familia

Un terrible accidente tiene conmocionados a los habitantes de Dabeiba, Antioquia , donde una garrucha artesanal, utilizada principalmente en zona rural del municipio, cayó al vacío a una altura de más de 100 metros. El accidente dejó como saldo a cinco personas muertas y tres heridas, cuatro de las víctimas pertenecían a una misma familia.



Según las versiones preliminares, en el transporte artesanal se movilizaban ocho campesinos que se dirigían a realizar sus actividades diarias, al otro lado del río. Sin embargo, una falla en el sistema tradicional, que podría estar relacionado con el exceso de peso, hizo que la estructura de la garrucha cediera y los ocupantes cayeran al vacío.

“Las ocho personas caen de una altura de más de 100 metros a una playa del Río Sucio y en esta, desafortunadamente, pierden la vida cinco personas. Sus cuerpos ya fueron rescatados”, aseguró Jaime Enrique Gómez, director del Dagran. Asimismo, se conoció que cuatro de los fallecidos eran integrantes de una misma familia y uno era menor de edad.

Uno de los testigos de la tragedia aseguró que la carga que llevaba la garrucha era más de la que podía soportar y, aunque les recomendó a los ocupantes hacer dos viajes, no fue escuchado: “Yo les dije que se montaran de a tres, pero no me hicieron caso. El compañero mío también traía polea y no se quiso montar en la polea. Cuando vi lo que pasó salí a buscar gente y le avisé a todos”, relató Yeison Guzmán.

La situación ha generado zozobra y tristeza entre los habitantes del municipio, no solo por la muerte de sus coterráneos, sino también porque las garruchas se han convertido en un medio de transporte tradicional muy utilizado por los campesinos, que se exponen al peligro constantemente.

Según Milton Pérez, inspector vial Autopista Urabá, desde su jurisdicción se apoyó con la iluminación del sector para facilitar el rescate de las víctimas: “El día de ayer se apoyó con luminaria para el sector y ya lo que ha sido el rescate ha estado a cargo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Dabeiba”.

Las falencias en el transporte dentro del municipio no es una realidad oculta para sus dirigentes. “La garrucha es un medio de transporte que no es recomendable para las personas, pero por las dificultades tenemos en la zona del Cañón de La Llorona es muy utilizado porque hace más de 23 años, el Ejército destruyó seis puentes peatonales que teníamos allí, por seguridad”, aseveró Leyton Urrego, alcalde de Dabeiba.

“Desde el consejo municipal de Gestión del Riesgo agradecemos las acciones por parte de la comunidad, la fuerza pública y los bomberos para poder hacer el rescate. Desde el Dagran continuamos atentos para brindar el apoyo requerido para esto”, puntualizó Enrique Gómez.