Cubanos que están en Turbo prefieren una tumba en Colombia que regresar a su país

La noticia de la posible deportación de los migrantes cubanos varados, en Turbo, causó revuelo entre las decenas de hombres y mujeres que permanecen allí.

"Yo ya tengo dos deportaciones hacia Cuba y esta no va a hacer la tercera, si me vuelven a deportar a Cuba me van a tener que deportar muerto, porque yo a Cuba no voy a regresar”, dice Marco Luis Rodríguez.

Pese a todas las dificultades que atraviesan a diario, las mujeres cubanas del albergue dan un rotundo no a la deportación.

"Si el gobierno de Colombia nos piensa deportar yo prefiero que me maten, porque no puedo mirar para atrás, no puedo regresar, no tengo un techo en Cuba", asegura Ailey Dasilva

"Esa no es una opción pa’ nosotros y de volver a Cuba menos. Así que para mí a hay que matarme, no sé o amarrarme, sembrarme aquí, pero ni selva ni deportación a Cuba", dijo otro migrante.

Mientras que Livisar Rivas Ramírez, médico cubano, ante la posibilidad dijo "yo decidiría irme por la selva o pedir asilo político en este país”.

El líder de la comunidad de migrantes cubanos que se encuentran en Turbo hace casi tres meses, manifestó la petición de esta comunidad, para el gobierno colombiano.

“Facilitarnos el puente aéreo, facilitarnos llegar a nuestro destino a realizar nuestro sueño, ese es el objetivo que creo que se debe tratar", dice Aliex Artiles, líder de migrantes cubanos.

Pese a las difíciles situaciones, que viven los cubanos con basura a su alrededor y situaciones de insalubridad ellos prefieren morir en Colombia a ser deportados.