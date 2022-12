Cuidado con la nueva modalidad de robos en las terminales de transporte

Un hombre víctima del robo de su celular y sus maletas denunció que un delincuente se hizo pasar como conductor de una empresa intermunicipal de transportes para llevarse sus pertenencias.

“A través de engaños, se me robó el celular. Resulta y sucede que yo averigüé con la empresa que supuestamente él manejaba ese bus y verificaron que no era ningún conductor y que no trabajaba para esa empresa”, dijo la víctima.

Las autoridades alertaron que en temporadas altas y puentes festivos la delincuencia se las ingenia para engañar a sus victimas.

Carlos Molina, Gerente de Terminales de Transporte de Medellín explicó que “les dicen que les pueden conseguir el tiquete a mitad de precio, pero esa mitad de precio es que tienen que ir a coger el bus afuera de la terminal”.

“Ahí es donde aprovechan esas personas para robarles maletas, robarles la plata o lo que es peor engañarlos y luego no mandarlos en ningún bus”, enfatizó Molina.

La victima al acercarse al CAI de la terminal a denunciar el caso, se dio cuenta de que esta modalidad de robo es cada vez más frecuente.

“Ya hay seis denuncias, respecto a personajes que se visten como conductor y se hacen pasar como conductores y estafan y roban la gente en la terminal del norte”.

Las autoridades recomiendan a los viajeros pedirle la identificación a las personas, que se ofrecen como funcionarios de las terminales de transporte y conductores de buses para evitar ser víctima de la delincuencia.