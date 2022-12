Cuidado con los mandados que hacen sus hijos

En cámaras de seguridad de una tienda del barrio Manrique, Oriente de Medellín, quedó registrado el forcejeo de una niña de nueve años con un hombre que le intenta robar un billete de 50 mil pesos.

Patricia Marín, directora de Derechos Humanos de Medellín, asegura que enviar a pequeños a hacer este tipo de mandados tiene consecuencias: “si es del caso quitarle la custodia, el cuidado personal, la patria potestad, tomar medidas económicas contra ellos. Vuelvo y repito el cuidado de los niños lo tiene la familia de los padres principalmente”.

Los tenderos aseguran que es común ver este tipo de prácticas en padres de familia. Como Luis Mora, quien afirma que “eso se ve mucho, porque mucha gente manda los niñitos a comprar las arepas, el quesito, y luego el niño bota la plata y eso se ve”.

Óscar Taborda, habitante de Medellín, dice que “a mi no me gusta ocupar un niño de cinco ni de diez años que me haga un mandado, no siendo hijo mío, por los riesgos, lo coge una moto, un carro, entonces esa responsabilidad la asumo yo”.

El pasado 23 de abril quedó registrado cuando una pequeña fue abusada en una tienda en el barrio Picacho y en el barrio Olaya una menor apareció muerta debajo de la casa de un vecino a quien le hacía mandados.