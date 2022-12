Cuide su prima de los ladrones

Un hombre recibió su quincena el viernes y hoy no tiene nada, debido al hurto que le hicieron después de hacer sus compras navideñas.

“Retiré el dinero cerca de dos millones y medio, para hacer las compras el 24. Una mujer me hacía una serie de preguntas, cuando avancé ciertas cuadras llegaron unos tipos en una moto no me atracaron la plata, pero sí las compras, los paquetes”, relata la víctima.

Publicidad

Por eso, las autoridades piden a los ciudadanos no ser incautos. “Cuando noten alguna persona sospechosa en el banco o en los cajeros, inmediatamente ubicar un policía y hacer la respectiva llamada para acompañarse de una persona de confianza”, indicó el mayor Alexander Ovando Sánchez, comandante de la policía de Itagüí.

Asegura el mayor Obando que, aunque se haga el acompañamiento por parte de la Policía hasta la casa después de retirar los dineros, los ciudadanos no se deben confiar.

En bancos, calles, parques y diferentes sitios la Policía estuvo cantando un villancico muy particular con el fin de que las personas tomen conciencia de su cuidado.

Recomendaciones para evitar el hurto de dinero (fleteo):

Publicidad

-Cuando realice transacciones procure estar acompañado de alguien de confianza.

-Evite transitar por lugares que sean de reconocido riesgo delincuencial.

Publicidad

-No deje que personas extrañas se le acerquen con el pretexto de pedirle información.

-Si va a realizar alguna actividad bancaria, evite salir con elementos de valor (joyas).

-Cuando en las entidades bancarias observe personas que realizan filas y se retiran del banco, informar al personal de seguridad o a la Policía.

-Si usted retira dinero, es mejor que se abstenga de salir hasta que no este seguro, para evitar que le cometan un ilícito.

Publicidad

-Las personas que retiran dinero de los diferentes cajeros, en lo posible deben evitar que personas extrañas se le acerquen en momentos de digitar la clave, ni permitan que le que le colaboren en la transacción.

-En lo posible y si retira grandes sumas de dinero hágase acompañar por unidades policiales.

Publicidad

Recomendaciones de seguridad en compras navideñas

-Cuando realice compras, evite que personas extrañas le ayuden a llevar los productos, en lo posible debe estar acompañado.

-Denuncie personas sospechosas al personal de seguridad o la Policía y si es viable, de características de estas, tales como vestimenta, rasgos físicos etc.

-En los centros comerciales se debe contratar empresas de taxis confiables para evitar que la delincuencia aproveche este medio para cometer sus ilícitos.