Cumplirán el sueño de cantarle al papa Francisco y a un millón de personas más

Esta es la sorprendente historia de Lina Marcela Palacio Cardona y Fabio Alonso Restrepo, dos de los 300 músicos elegidos para la liturgia papal en Medellín.

Ella, de 38 años, es soprano, nació en la capital antioqueña y creció en el barrio El Salvador, en el centro oriente de esa ciudad. Su instrumento es el teclado.

Él, de 35, es barítono, nació en Pensilvania (Caldas) y se trasladó a Medellín para cumplir su sueño de ser músico. Su instrumento la guitarra.

Ambos son pareja desde 2004 y están casados desde el 16 de mayo de 2015. Además de compartir un hogar, que está en el centro de Medellín, a Lina Marcela y Fabio Alonso los une la música y religiosidad –formaron un dúo llamado Voces de vida, del cual usted puede ver videos en Youtube- y otra manera de “ver el mundo”, como ella misma lo dice.

“Me movilizó con el bastón, estuve en unas capacitaciones que dan en el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos (Crac) del San Vicente de Paul; sirve para ser más independiente, saber usar el computador, el celular, trata sobre el manejo de la vida diaria, cocinar”, explica Lina Marcela y después aclara: “yo soy invidente total, él semividente, tiene baja visión”.

Los dos serán coristas en la misa pontifical el 9 de septiembre en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín.

Esa oportunidad la alcanzaron, cuenta ella, luego de participar en una convocatoria realizada por la Arquidiócesis de Medellín. “Nos invitaron a una convocatoria a quienes habíamos sido ministros del canto, pasamos y nos dieron el repertorio”, recuerda.

En este ensayan desde junio. Lo hacen todos los martes durante tres horas -entre las 5:30 y las 8:30 p.m.- en el Centro Pastoral Pablo VI en el barrio Buenos Aires, en Medellín.

Primero el canto de entrada ‘Cerca de tu altar’, luego el ordinario de la misa ‘Misa melódica’, ‘El Aleluya’ tomado de la misa celta’, ‘Melodía del Salmo’, en la presentación de dones se realizará el cantó ‘Bendito seas Señor’, en el momento de la entrega la Sagrada Comunión estarán los cantos ‘Misión’, ‘Dios nos da su pan’ y ‘Acerquémonos todos al altar’; el canto de salida será ‘Canto de María’.

Esta especie de rutinas no son nuevas para ellos. Lina Marcela es cantora en la parroquia Santa María de los Dolores, del barrio Patio Bonito en Medellín, y Fabio Alonso también se dedica a la música religiosa. De hecho, entre los dos compusieron la canción ‘Amigo Francisco’, una de las 465 propuestas del concurso ‘Cántale al papa’, que organizó la Conferencia Episcopal.

Ahora, los esposos Restrepo Palacio esperan con ansias que llegue el sábado en el que cantarán ante el papa Francisco y ante cerca de un millón de personas en vivo. Ese día estarán vestidos con una túnica negra con estolón rojo con el logo de la coral: ‘Cantate domino canticum novum omnis terra’, que en español es Cantad al Señor.

Esa jornada podrían estar cerca al Sumo Pontífice, de quien Lina Marcela responde cuando se le pregunta cómo se lo imagina: “¡Ja! No, no, no (risas), solamente tengo contacto con él como por la voz, me imagino que es muy sonriente, una cara muy bonachona, que inspira mucha confianza, mucha ternura, como paz”. Para la ocasión, ella incluso ha pensado en qué le diría a Francisco, de llegar a cruzar unas palabras con él.

“Gracias por el ministerio que está desempeñando acá en Colombia, por haber elegido este país para traernos la bondad de Dios, siéntase bienvenido, a pesar de las dificultades, lo queremos mucho, usted es el hombre que Dios dispuso para administrar la iglesia”, asegura Lina Marcela.

Y en medio de la conversación, exclama: “¡Dios mío bendito, va a ser muy emocionante cuando estén aclamándole!”

Por ahora, Lina Marcela sigue escuchando la música de Andrea Bocelli, del argentino Diego Torres y de Martín Valverde -de quien dice tiene la inspira su canción ‘Nadie te ama como yo’-, quienes la inspiran en el canto, esa cualidad que a ella y a su esposo les ha permitido dar testimonio de la vida que no quisiera cambiar.

¿Si tuviera oportunidad le pediría un milagro al papa?

“No le pediría milagros, así estoy bien. Mi forma de ver es diferente, por medio del tacto, del oído, del interés por conocer el mundo, por superarme, por incentivar mi fe, buscar en la palabra de Dios eso que Él me quiere decir; vale la pena vivir así”, concluye.

