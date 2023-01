Cura se negó a pagar una extorsión y delincuentes amenazaron con asesinarlo

Tal es la situación de violencia en el Bajo Cauca que la Iglesia decidió dejar a la parroquia sin sacerdote y hacer un fuerte pronunciamiento.

En un comunicado de ocho puntos, la Arquidiócesis de Santa Rosa de Osos anunció la salida del párroco del templo Nuestra Señora del Carmen de Cuturú, un corregimiento del municipio de Caucasia en el Bajo Cauca antioqueño.

“El señor cura párroco de Cuturú, zona rural de Caucasia, ha sido amenazado de muerte si no aporta económicamente a uno de los grupos en conflicto”, comunicó la Arquidiócesis.

“Lamentablemente la parroquia de Cuturú quedará sin la presencia de su Pastor hasta tanto se den garantías de respeto a su vida, no queremos un muerto más en la página escrita con tantos inocentes que han sido presa de la irracionalidad que invade a los hombres cuando les falta Dios en su corazón”, dice el escrito.

A su vez, la autoridad religiosa manifestó que “la Iglesia Católica Diocesana JAMÁS aportará dinero a ningún grupo promotor de violencia y al margen de la Ley. Hacerlo sería legitimar acciones en radical y total contradicción con el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo”.

En el mismo comunicado, la Arquidiócesis señaló que los grupos al margen de la ley tienen sometidos a desmanes y atropellos a los habitantes del Bajo Cauca.

“Asesinatos y cobro de vacunas a comerciantes tienen a la población asfixiada por el miedo, dolor y sobre todo por la impotencia al no sentirse acompañada y defendida por la institucionalidad que parece acostumbrase a este fatídico modo de actuar de los delincuentes”, denunció el obispo José Alberto Ossa en el documento.

Esa zona del país, donde están Caucasia, Tarazá, Cáceres, El Bagre, Nechí y Zaragoza, ha sido escenario de enfrentamientos entre el Clan del Golfo, la banda Los Caparrapos, el ELN y disidencias de las FARC por el control de rutas de salida de narcóticos, control territorial para el cobro de extorsiones y la venta de droga.

De hecho, recientemente se conoció sobre el atentado con una granada a una discoteca en El Bagre, hecho que provocó heridas a más de 20 personas.