Curioso pedido de Luis Pérez frente a escándalo de corrupción en Contraloría de Antioquia

El gobernador se abstuvo de calificar la vergonzosa situación que involucra al organismo encargado de vigilar la destinación de recursos en el departamento.

Lo que sí pidió Luis Pérez, cuya oratoria ha sido llamativa frente a otros casos como Hidroituango, es que “tenemos que tener por ahora misericordia y esperar qué decisión toman los jueces”.

El pronunciamiento del gobernador se dio en medio de una rueda de prensa este lunes.

La Contraloría de Antioquia está bajo una lluvia de críticas luego de que la Fiscalía revelara un presunto escandaloso modo de corrupción en el que algunos funcionarios de ese órgano de control exigían dádivas a otros funcionarios, como alcaldes o directores de hospitales para engavetar hallazgos de supuestos desfalcos o irregularidades en los gastos públicos.

De hecho, en medio de un operativo realizado en Antioquia fueron capturados el contralor, Sergio Zuluaga Peña, y los alcaldes de Jardín, La Pintada y la alcaldesa de San Carlos, acusados de participar en esos hechos ilícitos.

A pesar de las pruebas expuestas por la Fiscalía a los medios y los operativos para incautar bienes que ascienden a más de 13 mil millones de pesos, el gobernador dijo: “lo primero es tener paciencia y esperar que haya una decisión definitiva. Es lo mismo que cuando detienen un alcalde; el gobernador creo que no puede ni opinar hasta tanto la justicia no tome una decisión, porque no todo al que tienen (capturan) lo condenan”.

Además, llamó la atención sobre las garantías que se le deben ofrecer al contralor, quien ha protagonizado otros escándalos y fue detenido por segunda ocasión desde que está en el cargo.

“Es una especie de controversia en la acusación de la Fiscalía y las garantías que uno le debe ofrecer a un acusado. En el pasado también el señor contralor lo detuvieron temporalmente y quedó nuevamente libre”, enfatizó el gobernador.

“Hay una frase muy bonita que dice que el ojo que vigila tiene que ser más cristalino que el ojo que ve. Los que vigilan tienen que ser más honestos, más decentes, más alejados de cualquier acto de ilegalidad que los ciudadanos que son vigilados. Esperemos un poco que esta situación se resuelva y nos dé luces para saber efectivamente cuál es el resultado final en la contraloría”, puntualizó el mandatario.

Por ahora, explicó, estará al frente de la entidad una funcionaria que estaba encargada como subcontralora, mientras el respondiente de ese cargo (que está prófugo, pero anunció que se entregará ) estaba en vacaciones.