Dagrd asegura que Casa Botero no representa ningún peligro

Preocupación existe entre los pobladores del barrio Buenos Aires, debido al rumor de que sería demolida la emblemática Casa Botero, que hoy hace parte de la Clínica Sagrado Corazón, al lado de la iglesia con el mismo nombre.

Sobre el caso ya se pronunció la Mesa de Patrimonio de Medellín, cuyos voceros aseguraron que ante su progresivo deterioro su demolición podría ser inminente en un futuro cercano.

Ante esta situación, el director de Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, Dagrd, Carlos Alberto Gil, manifestó que su entidad hizo una inspección a la estructura de más de cien años y afirmó que si bien esta no fue construida con reglas de sismoresistencia, se encuentra en buen estado.

“Esta estructura se ha comportado adecuadamente a pesar del tiempo. Se encuentra en buen estado y esta no amenaza ruina y no representan un riesgo para las personas que estén allí

La casa Botero fue construida a finales del siglo XIX y hace parte de los Bienes patrimoniales incluidos en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial.

El director del Dagrd añadió que la idea es mantener la estructura, realizándole periódicamente un buen mantenimiento.

Foto: @HFMed