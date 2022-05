Daniel Quintero, abucheado en concierto de Maluma: “Dos palcos fueron agresivos”

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se refirió al episodio de abucheo que ocurrió durante el concierto de Maluma, al cual asistió con su esposa, Diana Osorio.

Mientras pasaba cerca a los palcos con su equipo de seguridad, varias personas le lanzaron agua. Incluso se ve en un video, publicado por el mismo alcalde, a un hombre que alcanza a cogerle la cara.

“Es cierto, mientras hacía un recorrido desde dos palcos fueron agresivos, lanzaron agua y me tocaron la cara. Respondí con respeto y comprensión por su nivel de alcoholismo y por entender que un alcalde de cambio ofende a los que se creían los mandamases de la ciudad”, escribió Daniel Quintero.

En la grabación se escucha cómo le gritaban: “Fuera, fuera”, y todo tipo de improperios.

Sin embargo, la respuesta de Quintero de sus detractores no se quedó allí y luego publicó otro mensaje: “Gracias por los mensajes de solidaridad. No hace mucho en la cuidad se sentían orgullosos de su apoyo a grupos paramilitares. Tapar era la costumbre de las administraciones. Nosotros demandamos por Hidroituango, llevamos a condena a los responsables, mostramos la realidad que estancaba la ciudad y gracias a eso hemos dado un paso adelante… un poco de agua y golpes no son suficientes para detener el cambio que ya es imparable”.

En redes sociales hay opiniones divididas por lo ocurrido.