Daniel Quintero, alcalde de Medellín, dio positivo para coronavirus.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, confirmó este martes que dio positivo para coronavirus tras una muestra tomada el viernes.

“El viernes en horas de la tarde, como cada ocho días, me realicé una prueba para coronavirus. Esta dio positivo con una baja carga viral, lo que hacía tener algunas dudas y obligó a realizar una segunda prueba. Esa salió positiva y, por tal razón, me he movido al PMU desde donde estaré tomando las decisiones”, dijo.

Después de realizarme la prueba para Covid19 el viernes, como cada 8 días, el resultado fue positivo. Hemos puesto todo lo que está en nuestras manos para enfrentar este virus y lo seguiremos haciendo sin descanso. pic.twitter.com/Rz5JpEN4kX — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) July 28, 2020

Daniel Quintero también manifestó que “en los últimos 193 días, desde el 15 de enero que comenzó a preparar a la ciudad para la que sería la batalla más dura que hemos enfrentado como sociedad en las últimas décadas, hemos puesto lo que está en nuestras manos con un único propósito: salvar el mayor número de vidas posibles”.

Mencionó los avances en el desarrollo de los ventiladores mecánicos, la disposición de un Puesto de Mando Unificado para aislar a quienes en el gobierno municipal estén contagiados y también que se movió hacia allí porque una segunda muestra tomada arrojó positivo.

“Pido a Dios salud y sabiduría para seguir tomando con independencia las decisiones que se requieren”, agregó, mientras reconocía la labor de su equipo, de los paisas y su empresariado para enfrentar este duro reto de la pandemia del coronavirus que les ha costado la vida a 8.777 colombianos y a 257.101 que han resultado contagiados.

En Antioquia, han muerto por la enfermedad 363 personas y se registra un acumulado de 26.117 contagiados.

Según Quintero, él no presenta síntomas y su estado de salud le permite seguir al frente de la Alcaldía.

En los últimos días, Quintero estuvo en medio de una tormenta política por haber enviado una carta al gobierno de Cuba para pedirle ayuda con un grupo de médicos para enfrentar la pandemia en la ciudad.

La decisión fue respaldada por algunos sectores políticos, como algunos congresistas del Partido Conservador, y rechazada por otros, como son algunos miembros del Centro Democrático.

El alcalde se suma a otros dirigentes regionales que han confirmado su contagio con COVID-19, como el gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez.