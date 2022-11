Daniel Quintero asegura que primera turbina de Hidroituango ya podría estar funcionando

En una carta que Empresas Públicas de Medellín (EPM) envió a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) le solicitó que amplíe el plazo de la puesta en marcha de Hidroituango , es decir, que no sea este 30 de noviembre.



“Solicitamos que se amplíe la fecha límite de entrada en operación de las dos primeras unidades del proyecto que cubren las obligaciones de Energía Firme, por el tiempo necesario para atender esos nuevos requerimientos fijados por las autoridades mencionadas", dice el comunicado.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, habló del documento. Según él, los retrasos en el proyecto no son porque no estén preparados operativamente, pues asegura que, desde hoy, ya podría estar funcionando la primera turbina de Hidroituango.

“Lo que le estamos diciendo a la CREG es: en caso de que esa evacuación no ocurra antes del 30 de noviembre, que no nos cobren la multa porque la energía ya está lista, esa multa es una sanción por no tener la energía”, afirmó el mandatario.

Además, dice que la carta enviada a la CREG es solo para tener un plan B, porque es posible que la primera turbina se encienda una semana antes del 30 y la otra pocos días después.

“No se pueden prender al mismo tiempo porque el Sistema Nacional no aguanta esa energía al mismo tiempo”, agregó Quintero.



Mientras tanto, el panorama para los habitantes de Puerto Valdivia y Tarazá es de zozobra e incertidumbre ante el simulacro de evacuación que se mantiene en firme para este martes, 15 de noviembre.

”Hay tristeza y desolación por el tema del simulacro que se va a presentar el día martes con los protocolos de seguridad”, aseguró el líder social de Tarazá Alberto Martínez.

Por el momento, desde EPM se espera que la CREG responda lo antes posible la carta enviada y que ojalá la noticia sea que no cobrarán la multa de 190 millones de dólares.