Daniel Quintero ataca al uribismo por naciente veeduría a su mandato

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, se defendió de quienes lo han cuestionado por la tormenta política en EPM y aseguró que hay personas que tienen miedo, sin mencionar nombres, porque él es un alcalde independiente que no se debe ni a los políticos ni a los empresarios, sino a la gente.

“¿Cómo le iban a pedir al alcalde de Medellín que no hiciera nada, que dejara eso así? Estaban diciendo, no, deje eso así, hombre no, esa plata la vamos a recuperar”, manifestó frente a la demanda de conciliación por 9,9 billones de pesos anunciada contra los constructores, diseñadores, aseguradores e interventores de Hidroituango.

“Si por recuperar la plata pública van a revocar al alcalde de Medellín, bienvenido el proceso de revocatoria”, añadió.

Ante la naciente veeduría a su mandato llamada ‘Todos por Medellín’, Quintero señaló que hay intereses políticos de por medio.

“Muy buenas esas veedurías que está armando el Centro Democrático, pero increíble que esas veedurías no hayan visto lo de Orbitel, que lo compramos el doble de caro, que no hayan visto lo de UNE, donde sin pasar por subasta entregamos una empresa pública”, denunció el alcalde de Medellín.

Las reacciones de la veeduría y sectores políticos no se hicieron esperar. Estos señalaron que no les interesa ninguna revocatoria.

Publicidad

“No somos plataforma, ni tampoco vehículo para ningún partido político, ninguna aspiración de tipo partidista, adicionalmente, tampoco permitimos el ingreso a nuestra veeduría de personas con intereses económicos en la Alcaldía de Medellín y EPM”, subrayó Piedad Restrepo, vocera de la veeduría ‘Todos por Medellín’.

Por su parte, el representante a la Cámara por el Centro Democrático Juan Espinal negó que la iniciativa sea liderada por el detenido expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“No está liderada por el presidente Álvaro Uribe, ni por nuestro partido Centro Democrático. Es una manifestación de los medellinenses que están preocupados por el presente y futuro de la institucionalidad”, le respondió al alcalde.

En una rueda de prensa, Quintero cuestionó a la saliente junta directiva de EPM y dijo que hay sectores que buscan desestabilizar la empresa de servicios públicos.

Publicidad

“Mezquindad, haber renunciado para que le bajaran la calificación a EPM a través de medios de comunicación, con mezquindad también es que llamaban a los miembros de junta, a los nuevos, para que renunciaran, mezquindad es que celebraran cada vez que EPM tenía un problema”, aseveró.

Y se despachó también contra anteriores mandatarios de Medellín, señalándolos como ‘communities manager’ y asegurando que eran otros los que gobernaban, sin especificar quién.