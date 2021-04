¿Habrá nuevo confinamiento total en Medellín? Vea lo que dijo el alcalde Daniel Quintero

Por ahora, un nuevo confinamiento total en Medellín está descartado, dijo en Noticias Caracol el alcalde Daniel Quintero Calle.

El mandatario habló sobre las camas UCI, una posible nueva cepa y los cuidados que se deben tener para evitar el contagio con el virus del COVID-19, que les ha quitado la vida a 3.865 personas en la capital antioqueña, según datos del lunes 5 de abril de la Secretaría de Salud de Medellín.

“Estamos al 97 por ciento (de ocupación de camas UCI), al día de hoy. Quiero enviar tres mensajes que me parecen importantes: el primero es que esto es en serio, es una pandemia, es grave, cada vez estamos recibiendo más jóvenes y adultos jóvenes enfermos y muy enfermos que entran a cuidados intensivos; no es solo para adultos mayores de 80 años”, dijo.

“Segundo, es que depende de que todos nos pongamos juiciosos, que reconozcamos la importancia del tapabocas, mantener la distancia, lavarnos las manos, y el tercero, que las UCI y el sistema de salud tienen un límite; vamos a ampliar esta semana cerca de 100 camas más”, agregó.

“Lo más importante es la responsabilidad. Las personas que llegan de Semana Santa, piensen muy bien cómo estuvieron, si se aislaron o no, si estuvieron solo con su círculo familiar o no, teniendo en cuenta eso, aíslense, no salgan a hacer vueltas”, pidió.

¿Está de acuerdo con un nuevo confinamiento total en Medellín?

Publicidad

“Esta administración no va a dejar de tomar medidas si esto significa salvar vidas. Hoy creemos que no es necesario, tenemos capacidad de abrir más camas de cuidados intensivos, sin embargo vamos a seguir evaluando la curva de contagios, ayer hubo un leve descenso en las cifras”, indicó.

¿Por qué se esperó tanto para tomar las medidas?

“Esperábamos un pico de la pandemia después de Semana Santa, se nos adelantó. Hoy estamos haciendo estudios para saber por qué se nos adelantó, por qué se aceleró tanto el contagio y el viernes vamos a saber si se trata de una nueva cepa”, adelantó Quintero.

“Estamos notando muchos jóvenes y adultos jóvenes entrando a UCI, entran y se agravan rápido, sus periodos en UCI son muchos más largos que los previos, pareciera que estuviésemos ante una situación al menos diferente a la que vivimos semanas atrás”, explicó.

¿Se contempla un cierre total?

“En este momento no es una alternativa, tenemos capacidad de camas UCI”, reiteró.