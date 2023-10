Daniel Quintero dice que renunció a Alcaldía de Medellín porque críticos "terminaron convenciéndome"

El saliente alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dio explicaciones ante los medios de comunicación sobre su decisión de renunciar al cargo para hacer política.



Según el exmandatario, sintió la necesidad de volver a las calles para hacer campaña a favor de su legado y en contra de lo que él ha denominado “mafias” y “politiquería” que, dice, se estaban robando a la ciudad y a las entidades públicas más importantes de la capital antioqueña.

En la mañana de este lunes, 2 de octubre, Daniel Quintero conversó con Néstor Morales, director del programa Mañanas Blu, quien lo cuestionó por haber negado hace tres semanas que tenía planes de abandonar el cargo.

Néstor Morales: ¿Por qué negó lo que era cierto?

Daniel Quintero: Es una decisión que hemos tomado con toda la convicción, convencidos de que es la decisión correcta, que hay que salir a defender un proyecto que merece y necesita ser defendido, estoy rodeado de una generación que no se rinde a los corruptos que, además, tiene una responsabilidad con el país.

Néstor Morales: Si quiere, cuando usted me conteste, después usted utiliza esta entrevista para hacer su propaganda política, pero le pido que me conteste esta pregunta, alcalde. ¿Por qué negó en la entrevista que yo le hice hace tres semanas? Usted me dijo que eso no era cierto, ¿por qué lo negó?

Daniel Quintero: En ese momento no era cierto.



Néstor Morales: ¿Cómo que no era cierto? Claro que era cierto.

Daniel Quintero: No, porque yo no había renunciado.

Néstor Morales: Usted me dijo que esos eran cuentos, fue la expresión que usted utilizó.

Daniel Quintero: Y de tanto echar cuentos terminaron convenciéndome de que era una gran idea. Muchas gracias a todos esos que nos convencieron, fue una muy buena idea.

Néstor Morales: Alcalde, se lo pregunto con respeto. ¿A usted le parece que es serio lo que usted me está respondiendo?

Daniel Quintero: Bueno, lo primero es hablar de eso, de responsabilidad y de seriedad.

Néstor Morales: No, si es serio negarlo y después decir: ‘Me convencieron mis opositores de que yo debía renunciar’.



Daniel Quintero: Es que hay algo particular, Néstor, que yo todavía no puedo entender. Los que lucharon tanto para revocarme, para sacarme, incluso armaron organizaciones financiadas hasta con 1.600 millones de pesos anuales, además registrados y probados, porque eso lo tenemos probado. Hoy estén tan indignados porque hayamos salido a la calle y ahora sí quieran que terminemos nuestro gobierno. Tienen miedo porque saben que en la calle es otro precio, porque saben que la gente nos quiere.

Daniel Quintero dio a conocer la carta que le envió al presidente Gustavo Petro con su renuncia. Se trata de una nota escrita a mano, fechada del pasado 30 de septiembre, en la que advierte que deja el cargo para defender sus políticas, pero en la calle.

