Daniel Quintero le pidió al presidente Iván Duque “que no se meta en la campaña de Medellín”

Al enardecido ambiente político que se vive por estos días en Medellín por cuenta de las recientes peleas entre el alcalde Daniel Quintero y varios sectores políticos y empresariales, el mandatario local le echó más leña al fuego con unas declaraciones entregadas a la emisora Blu Radio.

“¿Qué le pediría yo al presidente Duque? Que no se meta en política, que no se meta en la campaña de Medellín, que yo no me le estoy metiendo en la campaña nacional ni estoy hablando de él ni de sus resultados”, señaló.

Daniel Quintero también volvió a arremeter contra el Grupo Empresarial Antioqueño, dueño de importantes empresas como Sura, Argos, Nutresa y Bancolombia.

“El GEA no es un grupo de empresas, es un grupo de gerentes, de lobistas, que a través de un mecanismo, que es cuestionable en el mundo entero, hicieron un proceso en el que le quitaron el poder a los accionistas minoritarios, tomaron el control de las empresas que no les pertenecen”, señaló.

Horas después de estas declaraciones, entregadas el miércoles 12 de enero de 2022, y sin mencionar a Daniel Quintero, el presidente Iván Duque hizo un pronunciamiento durante su visita a Caucasia.

“Nunca dejaré de elevar mi voz, cuando sea necesario, para invitar a que Colombia no caiga en esa falacia, en esa trampa del socialismo del siglo 21, que lo que ha querido es fracturar a la sociedad, promover la lucha de clases, arruinar a la comunidad. Porque, solamente el discurso de improperios, de estigmatización y de fractura hacia la iniciativa privada, empresarial y emprendedora, el que quiera ver el daño que causa, que mire la película que dan en Venezuela”, dijo.

La Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Antioquia también se refirió a las recientes afirmaciones de Daniel Quintero.

“Reiteramos, una vez más, nuestro rechazo a todas las declaraciones que, sin fundamento, hace el alcalde en contra de las empresas en Antioquia”, señaló la entidad en un comunicado de prensa.

Mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar en contra del alcalde Daniel Quintero y el secretario de Gobierno, Esteban Restrepo, por presuntas violaciones a la libertad de prensa.