Daniela Cortés se desahoga sobre Sebastián Villa en entrevista con medio argentino

Daniela Cortés, expareja del futbolista colombiano Sebastián Villa, habló de nuevo para un medio en Argentina y relató más detalles de su relación con el deportista, además contó sobre las presuntas agresiones de las que fue víctima, las que finalmente la llevaron a denunciarlo.

“Cuando comienza la convivencia acá, cambia por completo, tal vez porque estábamos lejos de la familia y en otro ambiente; empiezan las agresiones, los celos, los insultos y se hace mucho más complicado porque estás en un país ajeno, lejos de tu familia”, aseguró la joven.

Cortés relató en el programa Fantino a la tarde, del canal América Tv, cómo el futbolista comenzó supuestamente a celarla y prohibirle que saliera con sus amistades, otras mujeres, parejas de futbolistas.

“Empezaron los gritos, los insultos, entonces ahí me empecé a percatar. Me decía, no Daniela, no puedes salir y te quedas acá en la casa conmigo”, contó.

Según la colombiana, que inició su relación con el futbolista cuando este jugaba para el Deportes Tolima, Villa ante los demás se comportaba como una persona totalmente diferente a como era con ella en la intimidad.

“Sebastián se mostraba tan diferente ante la gente en su grupo social, él era una persona tranquila, siempre se mostraba como alegre, pero nunca se mostraba como realmente es. Él es una persona como amigo, pero como pareja es otro tipo de hombre”, comentó.

Ella recordó el momento en que se dio la primera presunta agresión del futbolista por una discusión en la que ella le dijo que iba a dormir en otra habitación.

“Ese día él se enojó mucho, se enojó demasiado, que cómo me iba a dormir a otra habitación, que yo tenía que dormir con él, que era mi pareja, y ahí me empezó a agredir, a pegar, a empujar”, relató.

Cortés aseguró que tiene muchas cicatrices en su cuerpo a causa del supuesto maltrato y manifestó que ya lo había denunciado una vez en Colombia, durante unas vacaciones en las que salieron con varios amigos y la habría agredido en el parqueadero de un establecimiento en Medellín.

“Me tiraba las bebidas, me empujó, me pegó”, agregó.

Cortés relató también con crudeza cómo fue el momento en el que producto de una de las supuestas agresiones de Villa, ella perdió un embarazo.

“Me daba patadas en el estómago, puños. Yo me encierro en el baño, me miro y estaba sangrando, entonces llamo a mi mejor amiga, le digo que estoy muy mal, mínimo ya perdí el bebé. Ya sabía si iba donde el médico lo que me iba a decir”, expresó.

Aunque el futbolista ha negado esta situación, ella aseguró de que hay pruebas clínicas sobre lo ocurrido.

Ante las denuncias de Cortés, la justicia argentina le prohibió al futbolista salir del país y aunque fue eximido de ir a prisión, aún se encuentra vinculado a la investigación.

