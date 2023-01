Daniela Ospina agradece respeto y oraciones en este momento difícil que atraviesa su familia

La modelo y empresaria se pronunció sobre la salud de su padre, Hernán Ospina, y recalcó que ella y su familia serán la principal fuente de información.

El viernes en la noche se conoció que el arquero de la selección Colombia, David Ospina, mediante un permiso especial dejaría la concentración del equipo en Brasil para viajar a Medellín y acompañar a su familia en este difícil momento, por lo que no estará en el partido frente a Paraguay, el último de la fase de grupos en la Copa América.

Por su parte, mediante su cuenta de Instagram, Daniela Ospina agradeció este sábado por las oraciones y respeto ante esta situación por la enfermedad de su papá y también expresó que "no es un buen momento y no es una primicia".

Asimismo, Daniela indicó que ella y su familia son la fuente principal para dar cualquier información sobre el tema.

Frente a David Ospina, la Federación Colombiana de Fútbol mediante un comunicado señaló: "el arquero David Ospina se ausentará temporalmente de la concentración de la Selección Colombia en Brasil por motivos privados y de fuerza mayor, y le enviamos nuestro apoyo y solidaridad.

En contexto: David Ospina viaja a Medellín de urgencia por estado de salud de su padre