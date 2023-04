Daños en el Atanasio Girardot suman más de $1.000 millones tras disturbios de hinchas de Nacional

El estadio Atanasio Girardot, escenario donde se prometió un pacto de paz para disfrutar en familia, se convirtió en una batalla campal la tarde del pasado domingo que obligó a suspender el partido entre Atlético Nacional y América de Cali.



Entre cánticos verdolagas algunos integrantes de la barra Los del Sur utilizaron las vallas blancas para arrojárselas a las autoridades, mientras la Policía usó la fuerza para tratar de dispersar la trifulca.

En medio de los enfrentamientos, uniformados también utilizaron uno de los extintores para agredir a un hincha. Los desmanes se extendieron a las afueras del estadio Atanasio Girardot y en el sector de la 70.

“Nos reportan que atendieron en sus puestos alrededor de 89 personas, más o menos 30 policiales y más de 50 ciudadanos y ciudadanas. De ellos solo trasladaron cuatro personas a los hospitales de la ciudad”, informó Óscar Hurtado, alcalde (e) de Medellín.

Noticias Caracol ingresó al estadio Atanasio Girardot y el panorama es desolador. Cámaras de reconocimiento facial, cada una valuada en 80 millones de pesos, quedaron destruidas. La silletería, la manguera para apagar incendios, los baños y hasta los torniquetes quedaron vandalizados. Los daños suman más de mil millones de pesos, según el Inder. El club Atlético Nacional debe responder por los deducibles de las pólizas.

“Son los clubes deportivos los que reciben el espacio y lo deben entregar tal cual se les fue entregado y por eso es que se les exige unas pólizas. Tendríamos que determinar el alcance de esas pólizas y, en caso de que no se alcance a cubrir con esas pólizas, pues tendremos que entrar a revisar con el club Atlético Nacional el alcance de esos daños”, indicó Cristian Sánchez, director del Inder Medellín.

A las afueras del estadio se ven los adoquines que sacaron algunos para arrojar en medio de la discordia. Cientos de comerciantes tuvieron que cerrar ante los gases lacrimógenos y los enfrentamientos.

“Sacando las baldosas, arrancando, tirándolas a la otra gente, la Policía corría, los auxiliares, toda la gente ayudando. Entonces me tocó correr a guardar todas las mesas, las sillas, porque me iban a hacer daño, se me iban a entrar para el negocio y tuve muchas pérdidas, me tocó guardar todo”, comentó Deyanira García, comerciante informal, quien el domingo perdió 800 mil pesos.

Este lunes se reunirá una comisión que determinará el futuro del partido del jueves de la Copa Libertadores que tiene programado Atlético Nacional contra Melgar de Perú.