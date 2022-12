Dany Hoyos, el paisa que está cambiando la forma de presentar en televisión

Es probable que usted haya reído con las ocurrencias de un particular personaje que es embolador de zapatos, se cree el galán del pueblo donde nació y que ahora, el actor y humorista que lo encarna, aparece todas las noches en Tu cara me suena , un programa del Canal Caracol.

Dany Alejandro Hoyos estudió Comunicación Social en la Universidad de Antioquia, tiene 32 años y hoy muchos lo ven como uno de los presentadores que está rompiendo esquemas en la televisión por su particular forma de mezclar el humor y la presentación en los programas concurso.

Para este paisa, el trabajo que está haciendo actualmente es el de un “personaje/presentador” porque aunque hay mucho de su personalidad, “yo no puedo decir las cosas que a mí se me ocurren en un canal de televisión, yo tengo humor negro que no puedo decir en televisión, pero la risa y la diversión sí es mía”.

Asegura que por esto no ha sido fácil lograr los buenos resultados de este reto profesional que aceptó cuando lo llamaron para que condujera el programa, pero afirma que “lo fácil es que como no tengo que crear humor todo el tiempo, a veces soy yo y eso sale, no tengo que ser chistoso per se”.