¿De caza? Tips de seguridad de la Policía de Medellín a jugadores de Pokémon Go

Si usted es amante del Pokémon Go, ese juego virtual que enloquece a los usuarios de los teléfonos inteligentes, no puede dejar pasar estos 13 consejos que la Policía de Medellín les brinda a sus ciudadanos para que su vida y su patrimonio no estén en peligro.

1. Acompañe y vigile a los menores de edad que hacen uso de esta herramienta, no permita que caminen con equipos de alta gama sin la compañía de un adulto responsable.

2. No trate de ingresar a propiedades privadas, sin autorización, con el propósito de capturar estos personajes. Recuerde es delito.

3. Cuando salga a la calle esté atento a lo que sucede a su alrededor, cruzar las calles o avenidas por las áreas establecidas y no tratar de interponerse en el tráfico para lograr una pokecaptura.

4. Asegure su teléfono móvil, no se la ponga fácil a los dueños de lo ajeno, ellos no están capturando pokemones, están esperando su próxima víctima.

5. No vaya a lugares tan alejados, oscuros o que le causen desconfianza a la hora de capturar sus pokemones.

6. Por ningún motivo acepte invitación de personas extrañas, para hacer recorridos en busca de pokemones, podría ponerse en peligro.

7. Evite al máximo hacer caso a publicaciones en redes sociales donde invitan a los jugadores a lugares donde supuestamente hay personajes del juego, puede ser un señuelo de los delincuentes.

8. Vaya a los estadios pokémon, acompañado de amigos reales o familiares.

9. Descargue la aplicación en las tiendas oficiales, hay versiones falsas que pueden dañar su móvil.

10. Pokémon GO es una aplicación que tiene acceso al lugar donde usted está y a su cámara, accede también a su cuenta en Google (potencialmente llegando a correos electrónicos, agenda, fotos y documentos almacenados). Es recomendable permanecer anónimo y loguearse con una cuenta vacía, especialmente para el juego.

11. Recuerde que este juego utiliza su GPS, esto puede ser utilizado por los delincuentes para saber cuándo se ausenta de su casa, o cuál es su ubicación actual.

12. Aunque Pokémon Go, es una aplicación de descarga gratuita, en algún momento puede conllevar a micropagos para obtener nuevos elementos en el juego. Evite desfalcos financieros.

13. Denuncie oportunamente a la línea 123 Policía y emergencias, la presencia de personas extrañas, recuerde su denuncia es importante para capturar "Pokémones" al margen de la ley.