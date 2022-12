¡De no creer! Detenidos estallaron en júbilo cuando supieron que iban a ser enviados a prisión

Parece descabellado, pero un grupo de capturados celebró su salida del búnker de la Fiscalía donde estaban hacinados.

Su reacción, que quedó grabada en un video, se dio luego de que Imelda López Solórzano, directora regional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) les dijo que iban a ser trasladados a penales en un lapso de cuatro días.



La increíble reacción de un grupo de detenidos que celebran cuando les notifican que serán llevados a una prisiónhttps://t.co/mmKthDyEHo pic.twitter.com/l08bsAm5O9 — Noticias Caracol Antioquia (@NCAntioquia) June 17, 2017