De no creer: en Medellín estarían falsificando resultados de pruebas de COVID-19

La Secretaría de Salud de Antioquia está al tanto de una grave denuncia frente a una presunta falsificación de los resultados de las pruebas de COVID-19, que se estarían utilizando, al parecer, para viajar, presentar incapacidades o certificados que se requieren antes de ingresar a laborar.

“Hemos estado hablando con los laboratorios y hay un laboratorio que nos reporta un resultado que no fue expedido por ellos, entonces vamos a revisar qué es lo que está pasando con esto, pero lo más importante es invitar a la ciudadanía a denunciar estos casos”, señala Lina Bustamante, secretaria de Salud de Antioquia.

Una persona, a quien por seguridad se le protege su identidad, contó cómo está funcionando esta oferta.

“Falsificando pruebas negativas para diferentes motivos: sea para viajes o cualquier tipo de necesidad que uno tenga. Él estaba cobrando 80 mil pesos por la prueba, por el certificado y las estaba expidiendo con cualquier tipo de seguro o cualquier tipo de EPS”, asegura.

Así fue la conversación de la denunciante con el presunto falsificador de estos documentos, fingiendo que necesitaba la prueba.

“Para ese tipo de cosas es dependiendo lo que necesiten y de cuál prueba es la que necesiten; si usted, por ejemplo, ya está con una aseguradora, a qué país se dirige y sobre todo la fecha”, se escucha decir al presunto falsificador.

Según la grabación telefónica de la persona que denuncia, el hombre, al parecer, falsifica la prueba con logos de EPS o laboratorios.

Denunciante: “¿Yo no me tengo que hacer la prueba para nada?”

Falsificador: “No, no, no, no se la tiene que hacer”.

Denunciante: “¿Y qué costo tiene?”.

Falsificador: “Vale 80 mil pesos?”.

Denunciante: “¿Y vos me la mandas por correo o impresa?”

Falsificador: “Por correo, PDF y al WhatsApp”.

Noticias Caracol consultó con un abogado esta situación y aseguró que la persona que esté realizando la falsedad en documento privado estaría incurriendo en dos delitos, entre ellos estaría la violación a la medida sanitaria.

“Lo primero que se hace evidente es una falsedad en documento privado en el que estaría incurriendo la persona que lo fabrica en modalidad de autor y la persona que lo adquiere en modalidad de actor y ambos podrían incurrir en una pena que va hasta los nueve años de prisión”, explica Santiago Trespalacios, abogado penalista.

Ante esta denuncia, las autoridades de salud comenzaron una investigación para identificar a las personas inescrupulosas que están cometiendo este delito.