De no creer: video de loro cantaletoso que reclama a su papá sorprende a todos en las redes

Solo lleva un día el video en Facebook y ha sido visto más de 800 mil veces y ha sido compartido por 35 mil personas.

No es para más, el usuario Fernando Cano lo compartió en su muro resaltando la sorprendente habilidad del loro para comunicarse con claridad.

“Espero que lo disfruten. Este loro es de una amiga de Medellín, Colombia, es un show. Jajaja, no puedo de la risa. Le reclama (a la mamá), por qué no está el papá”, escribió Cano.

El dialogo de la ave es fluido y sorprendente: