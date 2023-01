De regreso a su hábitat: así fue la liberación de un olinguito en Jardín, Antioquia

La reserva natural La Mesenia se convirtió en el nuevo hogar del animal, una especie apenas descrita en 2013.

Tras dos años de un proceso de readaptación adelantado por un equipo de fauna del convenio entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia y la Universidad CES, este olinguito (Bassaricyon neblina) regresó a su hábitat natural.

El animal fue entregado en julio de 2016 por la comunidad de Salgar, que lo encontró luego que un árbol fuera talado y su madre saliera ahuyentada.

El olinguito es una especie poco conocida, descrita por primera vez en 2013. Este ejemplar recién liberado será monitoreado con un transmisor VHF o de radio telemetría, para conocer más sobre su ubicación, su biología, ecología, hábitos alimenticios, madrigueras, desplazamientos y comportamiento general.



Natalia Góngora / Bióloga del convenio AMVA Corantioquia y la Universidad CES

Vea también: Cinco cosas que debe conocer del olinguito, una especie amenazada por la deforestación La reserva donde fue liberado hace parte del programa de Reubicadores de Fauna Silvestre, en el cual propietarios de predios privados apoyan de manera voluntaria la protección del patrimonio ambiental, que a la fecha cuenta con 39 reubicadores activos.

La Mesenia se encuentra ubicada a unas tres horas del municipio de Jardín, en el suroeste antioqueño, su director Luis Mazariegos destacó que se trata de un proyecto que data de hace 12 años y que ha logrado proteger un área muy importante donde hay una biodiversidad incalculable.

"Lo que hemos querido es atraer a investigadores y personas que quieran reconocer el área, ver que nuevas especies hay, más que dedicarnos al turismo ecológico", aclaró.



