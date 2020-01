De vivir en la calle a trabajar en el Concejo de Medellín: mujer trans es ejemplo de superación

Alejandra Maya abandonó la indigencia y la prostitución para trabajar al lado del presidente de la corporación, Luis Bernardo Vélez, como su secretaria.

Cambios físicos a sus 13 años la llevaron a tomar drásticas decisiones, que a la postre, confiesa, fueron errores de vida.

“Me fui de la casa porque quería como buscar una transformación en mí y empecé a hacerlo, pero no de una manera tan positiva. Entonces conocí lo que fue el centro de Medellín, conocí las sustancias psicoactivas y muchas otras cosas”, cuenta Alejandra Maya Restrepo.

Transformó su imagen de adolescente, dormía en las calles y producto de las drogas entró en el bajo mundo de la prostitución infantil.

“Uno llega sin saber nada y tiene que optar por medios para subsistir, no es algo de lo que me sienta muy orgullosa, pero tampoco me arrepiento, porque aprendí mucho, aprendí mucho de esa situación”, confiesa la joven.

Viviendo en la calle pasaron 5 años. Cuando tenía 18 entendió que estaba para otras cosas.

“Tomé la decisión de irme para las granjas productivas Somos gente (…) allá estuve 18 meses haciendo un proceso de resocialización, donde dejé el consumo de sustancias, trabajé en mis problemáticas personales y demás”, relata.

Ese camino de formación llevó a Alejandra a querer estudiar y trabajar. Luis Bernardo Vélez, presidente del Concejo de Medellín, vio en ella lo que nadie y le tendió una mano.

“Esto es también abrir la puerta a que muchos sectores, empresariales, académicos y del Estado, le den oportunidad a estas personas. Alejandra fue una persona que quiso salir adelante, que quiso volver a revisar su proyecto de vida”, destaca el corporado.

Alejandra es hoy su secretaría, está pendiente de cada movimiento del concejal, lo acompaña a sus eventos y es un ejemplo para aquellos que siguen en la calle, pero que quieren salir adelante.

“De antes a hoy me quedo con la vida de hoy… totalmente alegre. Me siento agradecida con Luis Bernardo, me falta aprender mucho, pero esa es la moral, la intención, aprender demasiado”, confiesa Alejandra Maya.

Mientras esta mujer transgénero piensa en estudiar un secretariado y psicología, la ciudad no olvida a los cerca de 3 mil habitantes en situación de calle que tendrán primero que darse una oportunidad a ellos mismos para esperar también posibilidades que los saquen definitivamente de la oscuridad de las calles.