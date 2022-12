“Debe haber cadena perpetua contra agresores de menores”: ICBF

La Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, valoró en Medellín la captura de quienes serían los presuntos responsables de la masacre de los niños del Caquetá. Sin embargo, aseguró que eso no repone la vida de los pequeños.

Aseguró que en Colombia debería existir la pena de cadena perpetua para quienes cometen delitos de tan alta magnitud como el asesinato de los niños

“Desde que llegué a la dirección del Bienestar familiar he apoyado la cadena perpetua para delitos contra los niños”, afirmó Cristina Plazas.

Por su parte, el Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, agregó que más allá de buscar castigos como la pena de muerte o la cadena perpetua, lo que se necesita es que en el país funcione la justicia.

Ambos funcionarios coinciden en que la protección de los menores de edad es una responsabilidad que no solo debe dejársele al Estado, sino también la sociedad misma.