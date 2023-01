¿Debe o no pagar cárcel hombre que atropelló a dos presuntos fleteros? Las opiniones están divididas

En las últimas horas a uno de los supuestos delincuentes se le dictó medida de aseguramiento intramural.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando el conductor de una camioneta fue víctima de dos fleteros en moto en una vía de Medellín, y en un cambio de semáforo el hombre terminó atropellando a quienes segundos antes, al parecer, le robaron una cadena de oro.

Los supuestos delincuentes resultaron lesionados y posteriormente fueron llevados a un centro asistencial para luego ser judicializados. Uno de ellos era menor de edad y la policía corroboró que, en efecto, ambos tenían antecedentes por hurto.

Desde entonces mucho se ha hablado sobre la responsabilidad penal que debería enfrentar el conductor de la camioneta, un joven de 20 años que al momento del atraco estaba acompañado de un menor de doce.

Quienes deben ir a la cárcel son los criminales (los víctimarios), no las víctimas. — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 26, 2018