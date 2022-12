Declaran, de nuevo, alerta naranja por mala calidad del aire en el Valle de Aburrá

Autoridades recomiendan a poblaciones vulnerables no realizar actividades al aire libre este lunes festivo.

La decisión de declarar la alerta naranja fue dada a conocer por el alcalde, Federico Gutiérrez, luego de una reunión de última hora celebrada este domingo para analizar los indicadores de contaminación ambiental en el área metropolitana este fin de semana.

"Emitimos una alerta naranja para no llegar a rojo, que ya es dañino para la salud", manifestó el mandatario.

Calidad del aire en Medellín y el área metropolitana es la peor de... Este domingo, tras un seguimiento desde las 5:00 p.m. del sábado, los indicadores de la calidad del aire mostraron tres estaciones de medición en naranja y una en rojo, como informó el Sistema de Alertas Tempranas del Área Metropolitana (Siata) en sus redes sociales:

Gutiérrez trató junto a asesores de la Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana sobre el reclamo de los medellinenses que en las redes sociales levantó un grito por la espesa nube que se posó este domingo sobre el cielo del Valle de Aburrá y que llevó a que algunos internautas compararan a la capital antioqueña con Beijín.

Al respecto, Gutiérrez dijo por medio de una transmisión de Facebook Live que “Medellín no se compara con otras ciudades de América Latina y mucho menos con Beijín”.

Gutiérrez también dijo que "Medellín y el área metropolitana tienen un sistema de medición muy estricto; no hay ciudad en el país ni latinoamericana que tenga indicadores tan estrictos (sic)" e invitó a los medellinenses y a los habitantes de los otros municipios del área metropolitana a aportar en la mejora de la calidad del aire.

"Quiero hacer un llamado ciudadano, entre todos mejoramos la calidad del aire en Medellín", agregó Gutiérrez.

La declaratoria no deja de ser importante, pues este lunes 20 de marzo es día feriado en Colombia y la alcaldía de Medellín tiene programadas actividades deportivas y culturales al aire libre para toda la población: desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 a.m., en Las Palmas; desde las 7 hasta las 12:00 m., en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, y de 7 a 1:00 p.m. en la Avenida del río, la Oriental y El Poblado.