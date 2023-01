Declaran estado de alerta por contaminación ambiental en el Valle de Aburrá

Entre las medidas para enfrentar la mala calidad del aire está la ampliación del horario del pico y placa. Le contamos los detalles.



#Atención | Por decisión de la Junta Metropolitana se declara el #EstadoDeAlerta por #CalidadDelAire en los 10 municipios del Valle de Aburrá para el miércoles 6 de marzo, jueves 7 de marzo y el viernes 8 de marzo. pic.twitter.com/KwRlD66LHI — Área Metropolitana del Valle de Aburrá (@Areametropol) March 5, 2019

La decisión se tomó porque 17 de las 19 estaciones de medición de la calidad del aire se muestran en color naranja.



Carlos David Hoyos, director del Siste de Alertas Tempranas del Área Metropolitana (Siata), dijo que todas las estaciones poblacionales están en naranja, excepto las de San Cristóbal y Santa Elena, corregimientos ubicados en las partes altas del extremo occidente y el extremo oriente de la ciudad.

"La proyección indica que seguirán subiendo, podrían terminar algunas de ellas en rojo hoy o en especial mañana. Desde el punto de vista técnico se sugiere tomar medidas de alerta para prevenir que las estaciones lleguen a niveles que podrían ser nocivos para la población", manifestó Hoyos.

En rueda de prensa, indicó que "las condiciones climáticas no son favorables para la dispersión de contaminantes. Las emisiones no aumentaron de un momento a otro. Sabíamos que esta época específica, esta semana de marzo y la otra, iba a ser crítica", añadió.

Viviana Tobón Jaramillo, subsecretaria de movilidad del Área Metropolitana, explicó que frente al pico y placa “son las mismas categorías vehiculares, incrementaríamos el horario para carros particulares de 5:00 a 10:00 a.m. y de 4:00 a 8:00 p.m.; camiones y volquetas en el mismo horario y motos de 2 y 4 tiempos”.

Además, los autos y las motos modelo 1996 y anteriores tendrán una restricción especial: de 5:00 a.m. a 9:00 p.m., igual que los camiones y las volquetas modelo 2009 y anteriores.

Este pico y placa por estado de alerta comienza a regir desde este miércoles 6 de marzo en Medellín, Bello, Copacabana, Barbosa, Girardota, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella y Caldas, los 10 municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá.