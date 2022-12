Dejan en libertad al papá, el abuelo y el tío de una menor señalados de abuso sexual

Los tres están en la calle desde el viernes, pues un juez de La Ceja consideró que la Fiscalía no argumentó la necesidad de que fueran enviados a prisión.

Noticias Caracol conoció que las audiencias por las capturas de estos tres hombres fueron realizadas de manera reservada (sin presencia de público) para preservar la integridad de la menor, el viernes 20 de octubre en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Ceja.

Allí se pretendía legalizar las capturas del papá, el abuelo y el tío de una menor de 14 años por hechos que fueron denunciados en abril de 2016 por las profesoras de una institución educativa de El Retiro (Antioquia) donde estudiaba la presunta víctima. Además, se les imputaría cargos y luego la Fiscalía debía solicitar la medida de aseguramiento que creyera necesaria para proteger a la niña; o en centro carcelario o domiciliaria.

Los dos primeros objetivos se alcanzaron, pues se legalizaron las capturas de los tres hombres y les fueron imputados cargos, sin embargo fueron dejados en libertad.

Este medio conoció que el juez que preside ese despacho consideró que la delegada de la Fiscalía no cumplió con la carga argumentativa necesaria para que se les impusiera alguna medida.

Lo más grave del caso es que la misma delegada no apeló la decisión, y aunque había sido citada a la audiencia, la Procuraduría no envío a ninguno de sus delegados para que velara por la protección de los derechos de la víctima.

Las capturas de estos tres señalados abusadores fueron dadas a conocer por la Policía un día después de que ya estaban en libertad.

Por presunto abuso sexual, capturan al papá, el abuelo y un tío de... El caso produjo revuelo y entre los detalles que reveló la Policía estaba que quienes descubrieron el presunto abuso fueron las profesoras de la niña, al notar comportamientos extraños en ella, como violencia y autoflagelación.

Fuentes consultadas por este medio dijeron que la menor estaba bajo protección del ICBF, luego de que la Comisaría de Familia de El Retiro dio a conocer el caso, pero ya regresó a su casa, donde está bajo el cuidado de su mamá. Lo que se desconoce es si el papá, el abuelo y el tío, una vez en libertad, pueden estar cerca de ella.