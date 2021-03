Dejan libre a hombre sindicado de abusar de una pasajera en el metro de Medellín

Este lunes, autoridades informaron que fue dejado en libertad el hombre señalado de cometer abuso sexual contra una pasajera en el metro de Medellín.

Sin embargo, aunque no fue cobijado con medida de aseguramiento, continúa vinculado a la investigación.

El caso se dio a conocer mediante un video que grabó la joven víctima del hecho, quien denunció que el hombre, aprovechando la aglomeración en el sistema de transporte, le habría tocado sus partes íntimas.

“En ese momento, que yo sentí que me tocaron mi vagina, yo mandé la mano para quitarla como pude y no vi quién era. Volví y cogí mi bolsito, cuando ya volvieron y me tocaron, pero más fuerte; cogí mi mano y me toqué y agarre la mano de él, la alcé para poder ver quién era y efectivamente vi que era ese muchacho”, relató la mujer.