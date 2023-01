Del temido río Cauca al hilo de agua que se puede cruzar a pie

Poco a poco el afluente va perdiendo su vida ante el descenso acelerado de su caudal. Este es el panorama en Puerto Valdivia y Puerto Antioquia.

Por el río baja poca agua, su color es distinto y para los pescadores, esto es un mal indicador.

"Está clarito, el agua es verde ¿entonces los peces qué? lo ven a uno y de una vez se van a al centro y no se puede hacer nada", expresó Aldemar Cantillo, pescador en Puerto Valdivia.

El nivel del cauce nunca antes visto; de lado a lado puede cruzarse caminando. En otros tramos, donde no se podía nadar, hoy hay bañistas.

"Aquí donde estoy agachado, arrodillado, no se podía uno parar, anteriormente era muy hondo, por ahí más o menos unos dos metros", señaló Antonio José Muñoz.

Tres kilómetros aguas arriba de Puerto Valdivia, el río Cauca debería tener una profundidad de 2 metros y medio, después del cierre de compuertas en la casa de máquinas de Hidroituango, se puede ver claramente la disminución.

En Puerto Antioquia, corregimiento de Tarazá, el panorama tampoco es alentador.

Playones inmensos de roca y arena, pescadores rescatando de charcas peces, todavía con vida y tierra donde antes había agua.

Con la disminución del cauce, decenas de mineros, se agolpan a lado y lado del río, intentando sacar algo de oro, esfuerzo infructuoso para la gran mayoría.