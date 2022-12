Delincuentes que treparon un muro se robaron una familia de monos pigmeos del zoológico de Medellín

Ante este hecho se extremarán las medidas de vigilancia dentro del zoológico.

Todo parece indicar que las personas que robaron estos animales tuvieron que hacer inteligencia, con el fin de no ser advertidos al romper los candados de la jaula. El hurto ocurrió en las horas de la madrugada de este miércoles frente a 32 cámaras de seguridad y la custodia de seis vigilantes.

Según informó el director del zoológico, no se conoce cuántas personas participaron en este hecho. Lo cierto es que treparon por uno de los muros externos, rompieron el alambre de púas y una cerca eléctrica.

“Y continuaron hasta la jaula de los monos por un lugar a donde no están dirigidas las cámaras de seguridad. Para nosotros es claro que estas personas están especializadas en el tráfico de fauna silvestre, ya que una pareja de estos monos puede llegar a tener un alto valor en el mercado negro”, afirmó el director Iván Gil.

La pareja de monos titís pigmeos desapareció con dos de sus crías de aproximadamente tres meses de nacidas, lo que hace temer por parte del zoológico que estas puedan ser mal alimentadas, ya que requieren una dieta especial.

Iván Gil dio a conocer que la policía especializada en la recuperación de fauna recuperó uno de los miembros de esta familia, identificado gracias a un microchip que le había sido instalado.

Los monos titís pigmeos habitan en las selvas tropicales y principalmente en el suroeste de Colombia, alcanza una longitud de 16 centímetros y puede llegar a vivir hasta 20 años en condiciones de cautiverio en un zoológico.​