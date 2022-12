Denuncian a patrullero de la Policía por abuso de autoridad

En presencia de Noticias Caracol, el General Rodolfo Palomino observó el video de la agresión del patrullero Wilson Pérez a un civil, en Puerto Berrío, Antioquia. El director de la Policía anunció una investigación en contra del uniformado.

“Si alguien se aparta de esos lineamientos, no hay ninguna duda en que tendremos que investigar y más que investigar establecer las responsabilidades”, expresó Palomino.

El hecho se registró en el sector La Huaica, de Puerto Berrío. El video muestra cómo en medio de un procedimiento de requisa, el patrullero agrede de forma brutal a un soldador de 30 años, oriundo del municipio.

El agredido, Jonathan Arana, relató lo sucedido: “él me pide que me quite los lentes, la reacción mía fue decirle, por qué me tengo que quitar los lentes. Cuando le pregunto por qué, el tipo saca la mano y me pega una cachetada en la parte izquierda de la cara, donde automáticamente me bloquea y me revienta el labio y me aturde el oído”.

Palomino afirmó que “tengo la oportunidad de identificar quién ha sido el agresor de inmediato, no solamente adelantaremos las investigaciones sino que de ser necesario lo apartaremos de inmediato del servicio”.

El denunciante instauró una acción contra este policía, ante la Procuraduría y la Fiscalía. La institución anunció que en los próximos días el patrullero será llamado a descargos y separado de su cargo mientras avanza la investigación.