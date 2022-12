Denuncian amenazas y desaparición de caficultor en Antioquia

Lo último que la familia del campesino caficultor Luis Alberto Ospina Mejía supo de él es que fue amenazado de muerte.

Así se lo hizo saber por medio de una llamada telefónica, según sus familiares, a su hija Laura el pasado jueves a las 9 de la mañana.

“Él estaba en (el corregimiento) Camilo C (Restrepo) en Amagá. Estaba solo, había salido de Titiribí, donde vive, en una mototaxi a comprar unas cosas para una finca”, cuenta Daniel Ospina, el hijo mayor de Luis Alberto.

Luego de realizar las compras que tenía planeadas, Luis Alberto, quien tiene 53 años, las envió a su casa. Lo sucedido después cuando fue intimidado es un misterio.

“Le dijo a mi hermana que no saliera de la casa. Pero no sabemos quién lo amenazó”, explicó Daniel, que la mañana de este jueves se acercó a la Fiscalía General a interponer una denuncia por desaparición.

Sobre el paradero de Luis, que vive en la vereda Otramina, en Titiribí, sus dos hijos no tienen pistas.

Ni siquiera se atreven a pensar que una discusión que tuvo con algunos vecinos, a los que les reclamó a comienzos de año por la contaminación de unas aguas, tengan relación con la prolongada ausencia de su papá.

Sobre él dicen que está en perfecto estado de salud, que no sufre dolencia alguna que lo pudiera llevar a extraviarse.

Si tiene información sobre su paradero, comuníquese con las autoridades respectivas.